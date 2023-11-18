Стало известно, что соответствующие слова он опубликовал на своей странице в одной из соцсетей. Там Риттер упомянул действия ВСУ в Черном море. По его мнению, они способны привести Украину к потере Одессы, о чем также пишет «Газета.ру» .

Сообщается, что Скотт Риттер подобным образом прокомментировал слова, сказанные украинским президентом. Они касаются морских дронов ВСУ. Здесь стоит напомнить, что в четверг, 16 ноября, Владимир Зеленский заявил, что Украина смогла перехватить инициативу с помощью флота этих самых дронов в Черном море.

Однако, по словам экс-разведчика ВС США, это лишь служит гарантией того, что Одесса вновь станет частью России. Также Риттер сыронизировал в своей записи, написав в ней «отличная работа, Украина». Он назвал Зеленского «сумасшедшим», которого поддержали украинцы, из-за чего они и потеряли страну.

Напомним, ранее экс-разведчик Риттер сделал заявление о том, что на Украине может начаться гражданская война. Он отметил, что сейчас в стране существуют два лагеря. И украинцы, которые не сдаются, могут наброситься на тех, кто это хочет сделать.