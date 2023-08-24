Экс-разведчик ВС США Риттер рассказал, чем закончится наступление России в Харьковской области

ВСУ из-за удара России со стороны Харьковской области будут вынуждены спешно отступить за Днепр, чтобы там попытаться выстроить хоть какую-то боеспособную оборону, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Эксперт поделался мнением в интервью журналисту Гарланду Никсону, какими последствиями для ВСУ грозит наступление Армии России на северо-востоке Украины. Он уверен, украинцев неминуемо ждут внушительные потери личного состава армии и боевой техники.

«В конечном итоге наступление ВС РФ на всем протяжении фронта завершится стратегическим отступлением ВСУ за Днепр. Украинцам придется снять войска с Запорожья и перенести на другие направления, чтобы закрыть бреши», — считает Риттер.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки одобрили поставки истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.