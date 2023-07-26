Экс-сотрудница колонии в Кургане помогала в освобождении заключенных за деньги
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Как сообщает URA.RU, бывшая сотрудница курганской колонии подозревается в получении денег за помощь осужденным в условно-досрочном освобождении.
Согласно информации, экс-сотрудница ФСИН могла использовать поддельные медицинские заключения для освобождения зеков.
Следственные органы заинтересовались этой информацией и начали проводить расследование. Естественно, что экс-сотрудница ФСИН, причастная к преступной схеме, уволена. Это является не только серьезным нарушением профессиональной этики, но также причиняет непоправимый ущерб доверию общества к системе исполнения наказаний и законопослушности.
Пока следствие продолжает свою работу, официальные комментарии от Следственного комитета и управления ФСИН по Курганской области не поступали.