Экс-сотрудница колонии в Кургане помогала в освобождении заключенных за деньги

Как сообщает URA.RU , бывшая сотрудница курганской колонии подозревается в получении денег за помощь осужденным в условно-досрочном освобождении.

Согласно информации, экс-сотрудница ФСИН могла использовать поддельные медицинские заключения для освобождения зеков.

Следственные органы заинтересовались этой информацией и начали проводить расследование. Естественно, что экс-сотрудница ФСИН, причастная к преступной схеме, уволена. Это является не только серьезным нарушением профессиональной этики, но также причиняет непоправимый ущерб доверию общества к системе исполнения наказаний и законопослушности.

Пока следствие продолжает свою работу, официальные комментарии от Следственного комитета и управления ФСИН по Курганской области не поступали.