Экс-советник президента РФ Клименко пояснил невозможность удаленной блокировки США компьютеров с Windows в России

На этой неделе американский Минфин заявил о новых антироссийских санкциях в сфере IT, которые вступят в силу с 12 сентября. По словам бывшего советника президента РФ в IT-отрасли Германа Клименко, рядовых граждан РФ, являющихся пользователями американских программных продуктов и IT-решений данные санкции не затронут. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что указанное решение касается консалтинга и программ для промышленного производства, и напрямую частных лиц не затрагивает. Нельзя исключить, что в России Google или Apple перестанут работать, но этот риск есть и без этого, поскольку имеются два типа санкций — добровольные и принудительные. Американские санкции подразумевают как раз перекрытие возможности для партнеров США с Россией работать в юридически чистом виде.

По мнению эксперта, история с отказом iOS и Android аналогичная истории ухода MasterCard и Visa, которым тоже никто не запрещал обслуживать наших граждан, они сами ушли.

Он добавил, что чисто в техническом смысле возможности заокеанских IT-воротил навредить России довольно велики, то есть они, к примеру, могут взять и заблокировать все компьютеры с Windows на территории нашей страны. Это реально сделать при условии наличия доступа к Сети в режиме обновления. При этом такой радикальный шаг Microsoft маловероятен, потому что корпорация не решится на ощутимую для нее потерю российского рынка.