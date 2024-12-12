Экс-советник президента РФ Клименко считает регулирование видеоигр избыточным и неоправданным

Госрегулирование добралось и до видеоигр. Теперь они всё чаще оказываются в центре внимания законодательных органов. Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко пояснил суть недавних инициатив, вызывающих неоднозначную реакцию как в игровой индустрии, так и среди пользователей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в нижней палате парламента, помимо этого, также рассматриваются такие инициативы, как введение прокатного удостоверения для игр и избыточная история с паспортом. Однако перспективы использования подобных мер остаются под вопросом, поскольку они не самые эффективные.

Эксперт добавил, что в аналогичных вопросах должны разбираться игровые ассоциации, а не депутаты. Таким образом, реализация таких законопроектов вызывает больше вопросов, чем дает решений.

По его мнению, хотя сегодня многие странные инициативы принимаются, эту маловероятно одобрят.

Ранее депутат Толмачев предложил составить список вредных для психики детей видеоигр.