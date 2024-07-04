Депутат Толмачев предложил составить список вредных для психики детей видеоигр

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Александра Толмачева, в нашей стране следует на законодательном уровне определить, какие видеоигры могут нанести вред психике и социализации подростков. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что не все аналогичные продукты однозначно вредны, включая киберспортивные дисциплины. В качестве примера бесполезных проектов он считает Hamster Kombat, где надо всего лишь нажимать на хомяка и зарабатывать монеты.

По мнению парламентария, такие игры могут быть особенно опасны для детей и подростков, поскольку они могут неверно расставить приоритеты между виртуальным и реальным.