Экс-ведущий Первого канала признался в увлечении эфиопским телевидением

Живущий в Израиле бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов открыл для себя необычное увлечение — африканское телевидение. В эфире на канале Sheinkin40 тележурналист признался, что с большим интересом наблюдает за эфиопскими телепрограммами.

Привольнов рассказал, что смотрит один из эфиопских телеканалов, доступный в его телевизионном пакете. Особенности местного телепроизводства вызывают у него настоящий интерес.

«Они, судя по всему, с камерой работают первый раз, все выбеленное-белое, баланс был не взят, и вот эти ведущие... Я смотрю и прямо не могу оторваться. Другой мир какой-то», — поделился впечатлениями бывший телеведущий.

Оценивая эфиопское телевидение, Привольнов с юмором назвал его «телевидениемXVIII века», при этом подчеркнув, что ему это очень нравится. Таким образом, профессиональный взгляд российского журналиста нашел неожиданный объект для изучения на Ближнем Востоке.

Ранее Басков оценил свою кандидатуру в качестве замены Урганту на ТВ.