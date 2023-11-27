Деградация 81-летнего главы Белого дома Джозефа Байдена за последние несколько лет стала настолько внушительной, что не просто вызывает опасения, а представляет самую настоящую угрозу национальной безопасности США.

Об этом в интервью Fox News заявил бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон. Со слов медика, если не принять меры, то последствия управления дряхлеющего политика будут для страны катастрофическими.

«Просто невероятно, насколько он деградировал за время своего пребывания на посту. Он физически и умственно больше не пригоден для этой работы», – констатировал Джексон.

Ранее обозреватели Марк Тот и Джонатан Свит сообщили, что страх американского президента Джо Байдена перед накалом взаимоотношений с Россией только поспособствовал эскалации российско-американского конфликта.