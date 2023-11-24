Экс-замминистра обороны Украины призвала общество принять непопулярные меры по части мобилизации

Украинцы не должны бояться призыва в армию, поскольку это необходимо для победы над Россией.

Анна Маляр, которая ранее занимала должность заместителя министра обороны, заявила о том, что все популярные меры уже исчерпаны. Надо научиться принимать плохие новости, поскольку идет война.

«Я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема мобилизации. Ну, война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация», - заявила она во время интервью изданию LIGA.net.

Маляр утверждает, что мобилизация просто необходима стране, поскольку российские войска обладают огромным преимуществом, как в числе военнослужащих, так и в вооружениях. И об этом надо говорить, не боясь данной темы.