«Мособлгаз» установил рекорд по объемам догазификации: работы одновременно идут в 80 населенных пунктах Подмосковья

В Московской области достигнут впечатляющий прогресс в реализации президентского проекта социальной газификации: компания «Мособлгаз» сейчас ведет строительство распределительных газопроводов сразу в 80 населенных пунктах региона. Такого масштаба синхронной работы не фиксировалось с момента запуска этой важной инициативы, призванной сделать природный газ доступнее для жителей Подмосковья.

Как сообщили в Министерстве энергетики Московской области, распределительные газопроводы играют ключевую роль в системе газоснабжения: они служат связующим звеном между магистральными линиями и конечными потребителями, доставляя газ непосредственно к местам его использования. Особенно активно работы развернулись в ряде городских округов — среди них выделяются Солнечногорск, Клин, Шаховская, Талдом и Дмитров.

С июня 2021 года специалисты «Мособлгаза» проложили 4,9 тыс. км новых газопроводов. Благодаря этим усилиям свыше 250 тыс. местных жителей получили доступ к природному газу.

В текущем году программа продолжает набирать обороты: в рамках президентского проекта более 27 тыс. жителей Подмосковья смогут подключиться к газоснабжению.

