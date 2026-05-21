В «Новом Иерусалиме» откроется благотворительная выставка абстрактной живописи

Выставка абстрактной живописи «Когда же наступит завтра?» благотворительного проекта «Дети Солнца» откроется в музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Выставка организована при содействии Международного общественного фонда «Российский фонд мира». В ней представят 25 работ, которые были созданы художником Сергеем Дасом в соавторстве с воспитанниками детдомов и интернатов России и Белоруссии.

Проект «Дети Солнца» реализуется с 2018 года. В его рамках было создано в общей сложности свыше 700 полотен. Участие в проекте позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, выражать себя через абстрактное искусство. Также программа включает в себя арт-терапию, выставки, посещение музеев и общение с художниками. В завершение проводится благотворительный аукцион. Полученные средства направляют на поддержку учреждений-участников.

Выставка открывается 31 мая. Возрастное ограничение 0+.

