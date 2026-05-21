Межрайонный Щелковский водоканал провел комплекс работ на коммунальных сетях Фрязина

Специалисты Межрайонного Щелковского водоканала выполнили комплекс технических мероприятий на коммунальных сетях города Фрязино, укрепив надежность местной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Особое внимание уделили канализационно‐насосным станциям. На объектах «Пушкинская», «Окружная» и «АТК 7» специалисты провели плановую проверку оборудования. На КНС «Московская» и «Чижово» выполнили плановый ремонт насосного оборудования.

Значительный объем работ выполнили на водозаборном узле №4. Здесь специалисты сосредоточились на профилактике электротехнического оборудования: провели продувку силовых шкафов и протяжку электрических контактов. Дополнительно на территории станции навели порядок — убрали мусор, расчистили подходы к оборудованию и привели в надлежащий вид прилегающую зону.

Еще одним важным этапом стало обновление инфраструктуры на ВНС №2. Здесь мастера заменили блок бесперебойного питания, от которого напрямую зависит надежность электроснабжения всего оборудования станции.

