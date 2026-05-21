«Вылитая бабушка!»: 25-летняя София Евдокименко заставила поклонников вспомнить молодую Ротару

Девушка выложила результаты свежей фотосессии: на снимках она предстала в облегающем нежно-розовом платье. Образ дополнили массивные серьги, изящный браслет и босоножки золотистого цвета. Волосы София оставила распущенными, а на лице — естественный макияж в пастельных тонах. Все это вместе создало очень нежный и женственный образ.

Поклонники не смогли пройти мимо и тут же засыпали публикацию комплиментами. Многие отметили поразительное сходство внучки со знаменитой бабушкой.

«Копия Софии Михайловны в молодости!», «Красота невероятная, вся в бабушку», — писали в комментариях.

Напомним, что у Ротару единственный сын — Руслан Евдокименко. Он женился на девушке по имени Светлана еще в 1994 году. В этом браке родились двое детей: сын Анатолий и дочь София. Оба наследника уже давно взрослые люди, и оба живут и работают за границей. Анатолий, кстати, тоже иногда появляется в соцсетях, но гораздо реже сестры.

Что касается личной жизни самой Софии Евдокименко, то она предпочитает держать ее в тайне. Однако в мае 2024 года в Сети появилась информация о ее романе с бизнесменом Максом Лернером. Мужчина, по данным источников, является наследником одной из богатейших семей США.

Ранее внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что подписчикам плевать на его музыку.