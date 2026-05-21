«Фамилия отца раскручена больше»: продюсер Лавров считает, что Пугачева не поможет внуку Никите Преснякову в карьере

Музыкальный продюсер Сергей Лавров, известный своей работой со многими звездами, решил высказаться о судьбе Никиты Преснякова — внука Аллы Пугачевой и сына Владимира Преснякова. И его вердикт неутешителен для молодого музыканта.

В интервью Teleprogramma.org продюсер отметил, что громкое имя бабушки, которое Никита то и дело упоминает в своих соцсетях, на самом деле не поможет ему пробиться на вершину.

«На сегодняшний момент работает не имя бабушки, а именно папа. Это мое мнение. Бабушка здесь вторична. Без родственников Никита не то что никакой… У каждого есть своя индивидуальность, но с точки зрения раскрученности, в первую очередь, работает фамилия», — сказал Лавров.

По мнению Лаврова, Преснякову-младшему нужно перестать цепляться за звездных предков и доказывать свой талант собственными песнями, а не громкими именами.

Сам Никита, судя по всему, прекрасно осознает эту проблему. Недавно он опубликовал в соцсетях видео своего концертного выступления, в подписи к которому, правда, снова упомянул бабушку. Музыкант честно признался: его творческие проекты без отсылок к знаменитым родственникам не вызывают у публики и десятой доли интереса.

