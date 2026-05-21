Аграриев Московской области приглашают стать экспонентами выставки «День поля»

Предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, приглашают стать экспонентами выставки «День поля 2026». Это отличная возможность заявить о себе, укрепить репутацию надежного производителя и расширить рынок сбыта. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В прошлом году выставка доказала свою востребованность и значимость для агропромышленного комплекса региона. На одной площадке собрались более 40 компаний, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной техники, оборудования и средств защиты растений. К ним присоединились около 30 подмосковных производителей пищевой продукции и фермеров, а также представители научных и отраслевых организаций.

«День поля» открывает аграриям уникальную возможность не только показать результаты своего кропотливого труда широкой аудитории, но и завязать перспективные деловые контакты, найти новых партнеров, перенять передовой опыт коллег.

Мероприятие состоится 7 августа в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа. Заявки на участие в качестве экспонента принимаются до 20 июня включительно.

