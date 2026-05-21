В Подмосковье выдали более 1,5 тыс. онлайн-разрешений на перемещение стройотходов

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 1,5 тыс. заявлений на получение разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Экология» – «Воздух и отходы», ее могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели - застройщики, технические заказчики, транспортные компании и управляющие организации.

Напомним, что в регионе также действуют автоматизированные информационные системы «ОССиГ» и «Электронный талон», контроль за машинами со стройотходами и наличием у них талона осуществляется через ГЛОНАСС и дорожные камеры.

