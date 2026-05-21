«Звезд под руку»: в Турции задержали известных актрис по делу о наркотиках

Турецкая фемида решила не шутить: в стране прошла масштабная полицейская операция, направленная против звезд шоу-бизнеса, замешанных в незаконном обороте наркотиков, пишет «Леди.Mail».

Полицейские задержали не просто уличных дилеров, а настоящих кумиров миллионов. В списке задержанных — популярная актриса Серенай Сарыкая, известная по роли в сериале «Прилив», ее коллега по цеху Фейза Дживелек из «Клюквенного щербета», а также эпатажный певец Мабель Матиз.

Как сообщает генпрокуратура, у правоохранителей были веские улики, добытые в ходе долгого расследования. Поэтому жандармерии Стамбула отдали четкий приказ: задерживать, обыскивать, взять биологические пробы и допрашивать.

Всего в список подозреваемых попали 25 человек, однако задержать удалось 14 из них. Помимо уже названных звезд, в участок доставили певца Онура Туну, Беркая и других медийных персон.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле задержали звезду сериала «Королева ночи» Бурака Дениза.