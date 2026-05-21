Завершили монолитные и кладочные работы в детском саду Реутова на Комсомольской улице

В городском округе Реутов на Комсомольской улице на территории жилого комплекса «ЭВО» ведется строительство образовательных учреждений. На площадке нового корпуса детского сада на 180 мест полностью завершены монолитные и кладочные работы. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Сейчас строители сосредоточены на нескольких направлениях. Завершаются мероприятия по подведению внутриплощадочных инженерных сетей, наполовину выполнен монтаж внутренних инженерных систем. Параллельно специалисты занимаются устройством фасадов здания. В ближайшее время генеральный подрядчик приступит к отделочным работам внутри помещений и благоустройству прилегающей территории. Оснащение здания технологическим оборудованием и меблировка запланированы на конец лета.

Будущее дошкольное учреждение разместится в трехэтажном здании площадью свыше 2,5 тыс. кв. м. Детский сад рассчитан на 8 групп воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Пространство внутри спроектировано с акцентом на комфорт и развитие малышей: предусмотрены просторные залы для торжественных мероприятий и спортивных занятий, полноценный пищевой блок и медицинский кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа №1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.