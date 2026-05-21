Мешочек соли и душистых трав: туристы смогут увезти из Каширы «ароматную частичку» города

В последний день весны, 31 мая, в Кашире состоится программа «Соль земли Каширской». Это мероприятие уже успело завоевать популярность: его включают в официальные туристические маршруты и экскурсии на теплоходах по Подмосковью (возрастная категория — 6+), сообщил REGIONS.

Организаторы характеризуют событие не просто как мастер-класс. По их задумке, программа позволяет «почувствовать город по-настоящему» — через местные традиции, смыслы и обычные, на первый взгляд, вещи, которые таят в себе глубину.

Согласно информации портала «Поехали в Каширу!», прибывших гостей ожидают по древнерусскому обычаю — с хлебом и солью. Для них проведут прогулку по историческим улочкам Каширы, расскажут о символах города и малоизвестных историях. Затем участников пригласят на ремесленный мастер-класс «Соль земли», где каждый самостоятельно соберет и эстетично упакует небольшой мешочек с солью и ароматными травами.

Организаторы подчеркивают: на выходе получается не безликий сувенир, а настоящая ароматная частичка Каширы, которую можно увезти с собой.

Данный проект действует в рамках сезонных туристических программ и приема речных теплоходов. Ознакомиться с графиком, уточнить оставшиеся места и записаться на участие можно через официальный туристический портал Подмосковья, а также в местных агентствах, специализирующихся на организации путешествий.

