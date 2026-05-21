В Подмосковье многодетные семьи подали более 500 заявок на получение бесплатной земли

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 500 заявлений на постановку многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Найти услугу можно в разделе «Семья» – «Многодетным и малообеспеченным», для ее получения нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Воспользоваться услугой могу семьи, которые проживают в Подмосковье не менее 10 лет и стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В ведомстве добавили, что они также могут подать заявление на получение единовременной денежной выплаты взамен земельного участка.

