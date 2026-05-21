В подмосковном Ступино пройдет выступление команды мотофристайла

В субботу, 23 мая, в Ступино на центральной площади перед Дворцом культуры пройдет выступление команды мотофристайла FMX13, музыкальное сопровождение окажет чемпион Европы по битбоксу Вахтанг. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Команда профессиональных райдеров FMX13 под руководством титулованного райдера России Алексея Колесникова исполнит акробатические трюки на мотоциклах в воздухе. Так, посетителям продемонстрируют сальто назад, цунами, синхронные прыжки и другие акробатические номера. Кроме того, Колесников исполнит сальто на багги - один из самых сложных трюков в дисциплине мотофристайла. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+