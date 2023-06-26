Эксперимент по привлечению родителей в образовательный процесс в Ивантеевке увенчался успехом

Общество
Егиян Ольга/РИАМО-стрингеры

Фото: [Егиян Ольга/РИАМО-стрингеры]

В Ивантеевке поставили уникальных эксперимент. Учителя школы № 7 решили привлечь к образовательному процессу мам и пап своих учеников. Результат превзошел все ожидания.

Так, одним из первых на предложение педагогов откликнулся отец троих детей Сергей Кондрушин. Он провел для ребят на школьном стадионе урок физкультуры. Активности и игры, подготовленные Сергеем специально для ребят, оказались не только полезными для здоровья, но и весьма увлекательными.

Этот опыт вдохновил и других родителей. Теперь они наперебой придумывают различные развлечения и занятия для детей и проводят с ними много времени в стенах школы в выходные дни.

Ребята же ответили более внимательным и упорным отношением к учебе.

«Собственно почему бы и не попробовать? Попробовал, доволен проведенным временем. Пришел к ним в школу и провел спортивное мероприятие на школьном стадионе. По-моему, получилось. Провели время с пользой для здоровья», - отметил Сергей.

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