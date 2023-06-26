Эксперимент по привлечению родителей в образовательный процесс в Ивантеевке увенчался успехом
Фото: [Егиян Ольга/РИАМО-стрингеры]
В Ивантеевке поставили уникальных эксперимент. Учителя школы № 7 решили привлечь к образовательному процессу мам и пап своих учеников. Результат превзошел все ожидания.
Так, одним из первых на предложение педагогов откликнулся отец троих детей Сергей Кондрушин. Он провел для ребят на школьном стадионе урок физкультуры. Активности и игры, подготовленные Сергеем специально для ребят, оказались не только полезными для здоровья, но и весьма увлекательными.
Этот опыт вдохновил и других родителей. Теперь они наперебой придумывают различные развлечения и занятия для детей и проводят с ними много времени в стенах школы в выходные дни.
Ребята же ответили более внимательным и упорным отношением к учебе.
«Собственно почему бы и не попробовать? Попробовал, доволен проведенным временем. Пришел к ним в школу и провел спортивное мероприятие на школьном стадионе. По-моему, получилось. Провели время с пользой для здоровья», - отметил Сергей.