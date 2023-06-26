Эксперимент по привлечению родителей в образовательный процесс в Ивантеевке увенчался успехом

В Ивантеевке поставили уникальных эксперимент. Учителя школы № 7 решили привлечь к образовательному процессу мам и пап своих учеников. Результат превзошел все ожидания.

Так, одним из первых на предложение педагогов откликнулся отец троих детей Сергей Кондрушин. Он провел для ребят на школьном стадионе урок физкультуры. Активности и игры, подготовленные Сергеем специально для ребят, оказались не только полезными для здоровья, но и весьма увлекательными.

Этот опыт вдохновил и других родителей. Теперь они наперебой придумывают различные развлечения и занятия для детей и проводят с ними много времени в стенах школы в выходные дни.

Ребята же ответили более внимательным и упорным отношением к учебе.