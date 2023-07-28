Эксперт Бутин дал оценку инициативе о сохранении ипотечных квартир банкротам

Кабмином одобрен законопроект, согласно которому банкроты-ипотечники смогут сохранить свое единственное жилье. Эксперт Вадим Бутин объяснил, каким образом данная инициатива может быть реализована, и о вероятных условиях. Об этом сообщают « Известия ».

По его словам, этот законопроект дает возможность защиты исправно погашающим ипотечный кредит гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Эксперт отметил, что в рамках инициативы заемщик без согласия иных кредиторов может заключить с банком отдельные мировые соглашения, позволяющие банкроту сохранить единственное жилье.

По его мнению, что в данном соглашении должны быть указаны условия погашения кредита или план по реструктуризации долгов, а главным условием для его реализации будет только то, если жилье банкрота является единственным.