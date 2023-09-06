Эксперт Данина заявила о вероятности замены трудовых мигрантов заключенными

По словам главного эксперта по рынку труда рекрутингового сервиса HeadHunter Натальи Даниной, трудовых мигрантов из Азии в России могут заменить заключенные. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что альтернативой трудовым мигрантам из Азии могут быть переселенцы из иных стран, например из Африки.

Напомним, что на фоне ослабления курса российской валюты наблюдается отток мигрантов из России.