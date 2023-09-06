Эксперт Данина заявила о вероятности замены трудовых мигрантов заключенными
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По словам главного эксперта по рынку труда рекрутингового сервиса HeadHunter Натальи Даниной, трудовых мигрантов из Азии в России могут заменить заключенные. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она отметила, что альтернативой трудовым мигрантам из Азии могут быть переселенцы из иных стран, например из Африки.
Напомним, что на фоне ослабления курса российской валюты наблюдается отток мигрантов из России.