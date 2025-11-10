Эксперт обнаружил у Усольцева признаки сильного стресса на последнем видео

Эксперт по психологической безопасности дал оценку последнему видео семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в красноярской тайге более месяца назад. Анализ поведения 64-летнего Сергея Усольцева показал признаки сильного внутреннего напряжения.

Врач-психотерапевт Руслан Панкратов, чьи слова привело издание aif.ru, изучив кадры, заявил, что мужчина находился в состоянии высокой степени психологической обороны, что могло быть спровоцировано стрессом.

«Интерпретация выразительно закрытых поз (руки прижаты, корпус повернут внутрь, голова чуть наклонена) в совокупности с минимальной улыбкой и невысоким уровнем невербальных сигналов читается как высокая мера психологической обороны. Это типично для лиц, работающих в стрессовых сферах и привыкших всегда быть на стороже, контролировать каждую деталь коммуникации», — сказал профайлер.

Специалист отметил, что Усольцев, судя по всему, был требовательным к себе и окружающим и демонстрировал черты стратегического лидера.

Напомним, семья из трех человек — Сергей Усольцев, его супруга и их пятилетняя дочь — отправилась в конце сентября в однодневный поход к горе Буратинка и не вернулась. Масштабные поиски, осложняемые погодой и нестыковками в версиях, пока не дали результатов: в лесу не найдено никаких личных вещей, а в доме пропавших — следов, которые могли бы прояснить ситуацию.

Ранее сообщалось, что анализ фото пропавших Усольцевых сузил круг версий исчезновения в Сибири.