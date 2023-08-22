Эксперт Дробиз спрогнозировал стоимость шампанского в России к Новому году

По словам руководителя Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, стоимость европейских игристых вин может вырасти к Новому году наполовину. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что одной из причин удорожания является рост пошлин на вина из Франции, Италии, Испании и Португалии.

По мнению эксперта, рост цен может быть позже, поскольку имеются запасы алкогольных напитков, закупленных по старому прайсу.

Он добавил, что рост стоимости других видов алкоголя ожидается в феврале следующего года.