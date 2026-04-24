Эксперт Джакония рассказал, как подготовить смартфон к путешествию на майские

В преддверии майских праздников, когда многие россияне отправляются в короткие зарубежные путешествия, руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФон Александр Джакония в беседе с REGIONS рассказал, как правильно подготовить смартфон, чтобы техника не подвела за границей и не испортила долгожданный отдых. По его мнению, большинство проблем у путешественников возникает не из-за отсутствия технологий, а из-за того, что пользователи пренебрегают простой предварительной настройкой устройств.

В первую очередь эксперт посоветовал разобраться со связью и навигацией. Перед вылетом необходимо уточнить условия международного роуминга у своего оператора или подключить специальные опции для путешествий, а также обязательно проверить баланс, чтобы на счете было достаточно средств для активации услуг.

Чтобы не остаться без навигации при нестабильном интернете, Джакония порекомендовал заранее загрузить офлайн-карты в Google Maps или установить альтернативные приложения. Не менее важно освободить память устройства, так как в поездках пользователи активно снимают фото и видео, а также сделать резервную копию данных в облачных сервисах, таких как iCloud или Google Drive, чтобы сохранить важную информацию в случае потери или поломки смартфона. Кроме того, нелишним будет скачать офлайн-словари для переводчика.

Отдельное внимание специалист уделил безопасности гаджета. Он посоветовал защитить его от воды и механических повреждений с помощью чехла и защитного стекла, а также не оставлять устройство под прямыми солнечными лучами, поскольку перегрев может негативно отразиться на работе аккумулятора. Стоит заранее убедиться, что активирована функция поиска устройства на случай утери. Поскольку в поездках телефон разряжается значительно быстрее, эксперт подчеркнул необходимость иметь при себе внешний аккумулятор и подходящий адаптер для розеток.

Наконец, Джакония напомнил, что майские праздники — это время отдыха, и посоветовал ограничить рабочие уведомления, убрать с главного экрана офисные приложения и позволить себе цифровой детокс. По его словам, подготовка смартфона перед поездкой — это не лишние действия, а полезная привычка, которая избавляет от мелких, но досадных сбоев в самый неподходящий момент и позволяет технике оставаться незаметным помощником, не отвлекая от самого главного.