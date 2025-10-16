Эксперт Епифанова посоветовала проверять документы за полгода до пенсии

Председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова заявила, что за полгода до пенсии следует проверить корректность данных о периодах работы в Социальном фонде. Об этом сообщает RT .

Она отметила необходимость убедиться в выполнении требований по минимальному стажу и количеству индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), а при необходимости собрать недостающие документы.

Заявление о назначении пенсии подается примерно за месяц до достижения пенсионного возраста. Депутат Государственной думы Алексей Говырин сообщил, что с октября 2025 года повысились военные и силовые пенсии на 7,6%, перерасчет был выполнен автоматически.

