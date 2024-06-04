Эксперт Герасимов назвал самые выгодные варианты летней подработки для студентов

Директор по маркетингу международной аутсорсинговой компании DKRS Максим Герасимов назвал Regions 5 лучших вариантов для подработки студентам на лето. По его словам, это работа комплектовщиком, курьером, фасовщиком, грузчиком и кассиром.

Герасимов отметил, что самая популярный вид заработка летом – работа курьером. Такой вариант подработки удобен тем, что график можно подстроить под свои планы. Студент может сам выбирать сколько ему работать: от двух до шестнадцати часов в день. В обязанности курьера входит доставка заказов до двери заказчиков. Транспорт для передвижения — велосипед или электросамокат — предоставляется работодателями. Ставка за смену — в среднем 4000 рублей.

Также хорошим вариантом для студента будет работа грузчиком, продолжил Герасимов.

«Работать грузчиком сегодня намного проще, чем кажется: все складские помещения оснащены специальной техникой для транспортировки грузов. При такой подработке график свободный, а ставка за смену — от 2700 до 4000 рублей», — добавил эксперт.

Есть также вид деятельности, для которого нужно будет пройти дополнительное обучение, например, работа кассира. Здесь ставка за смену в будни составит 2700 рублей, а в выходные — 3000 рублей. График при этом классический — от 8 часов в день, а подработку можно подобрать максимально близко к дому.

Но если учащийся точно знает, что днем он работать не сможет, то может выбрать работу комплектовщика или фасовщика. Здесь доступны ночные смены, ставка за которые — от 3000 до 7000 рублей.

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