HR-эксперт Мурадян: из-за сокращения рабочей недели женщинам станет сложнее трудоустроиться

Госдума выдвинула на обсуждение две инициативы: о 39-часовой рабочей неделе для женщин с двумя и более детьми, а также сокращении трудовой пятницы для всех россиянок на два часа. В беседе с KP.RU специалист по трудоустройству Гарри Мурадян объяснил неочевидные минусы этих идей.

Депутаты уверены, что при наличии большего количества времени женщины начнут чаще рожать или больше времени проводить с уже имеющимися детьми. Однако уже не первый специалист обращает внимание на то, что это время женщины могут потратить на домашние дела или подработку скорее, чем на детей. При этом трудоустроиться им станет сложнее: работодатели не будут заинтересованы в сотруднике, который работает меньше.

«С одним-то бывает непросто – больничные, незапланированные отгулы... А с двумя еще и отпускать придется пораньше. В итоге, не исключено, что дамы будут стремиться меньше рожать, потому что даже с двумя детьми будет сложно найти работу. А если и возьмут, то не факт, что ждет продвижение в карьере. При этом женщинам без детей будет дан зеленый свет», — отметил HR-специалист.

Профессор Александр Сафонов добавил, что нужно не давать привилегии сотрудницам на законодательном уровне, а нацелиться на поощрении и субсидирование компаний, которые идут навстречу работникам с детьми.

Реализация сокращенной рабочей недели или пятницы кажется нерезультативной идеей без серьезной трансформации рынка труда.

Напомним, ранее об этом идее высказывался аналитик, который также не разделил энтузиазма авторов инициативы.