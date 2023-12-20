Эксперт Кодинов назвал способ выработать командный голос по рецепту Путина

По словам лектора Российского общества «Знание» Николая Кодинова, совет российского лидера Владимира Путина о том, что командный голос не должен быть громким, заключается в том, что при донесении до окружающих людей своих мыслей также важны идея и призыв к действию. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что следует понимать, на какие слова важно акцентировать внимание слушателя в выступлении, что в предложении является основным, чтобы донести мысль.

По мнению эксперта, речь выступающего должна быть осознанной и понятной самому исполнителю.

Он отметил, что цель исполнителя будет достигнута только в том случае, если он станет понимать все три правила.