Эксперт Крупнов считает, что женщины не имеют никакого отношения к демографической ситуации в стране

По словам главы наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, женщины не имеют никакого отношения к демографической ситуации в стране. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что ключевой вопрос – в мужчинах. Так, если мужчина решает, что у него семья, он любит и у него должно быть трое-четверо детей, то 90 % женщин пойдут по данному сценарию.

По мнению эксперта, таким образом, проблема демографии является проблемой мужчин. В нашей стране нужно поднимать мужиков — поднимать их самооценку, здоровье, выправлять ряд правовых вопросов.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко также заявил, что одной из демографических проблем в России является повышенная смертность мужского населения.