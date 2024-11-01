Академик РАН Онищенко: одной из демографических проблем в России является повышенная смертность мужского населения

По словам академика РАН Геннадия Онищенко, одной из демографических проблем в нашей стране является сверхсмертность мужского населения. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что мальчиков в России рождается больше, чем девочек, однако к тому моменту, когда следует создавать семью, мужчин остается меньше, чем женщин.

По мнению академика, также существует и другая проблема – разница в средней продолжительности предстоящей жизни у мужчин и женщин составляет более десяти лет, что как раз и называется официально сверхсмертностью мужского населения. На сотню девочек рождается 107-110 мальчиков.

Ранее он заявил, что квадробинг не относится к психическим расстройствам.