Эксперт Лемешева развеяла мифы о готовой еде в супермаркетах
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Люди раньше чаще заказывали готовую еду из ресторанов, теперь же пользователи все больше покупают блюда из кулинарии супермаркетов и сервисов готовых рационов. Тем не менее мифов вокруг готовой еды существует множество. Специалист сервиса экспресс-доставки «Перекрестка» Юлия Лемешева развеяла их. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, стоимость готовой еды не превышает стоимость всех продуктов, затраченных на приготовление этого блюда. Кроме того, при приобретении таких блюд экономится и время их приготовления, и время, потраченное на дорогу до супермаркета.
Эксперт добавила, что многие относятся к готовой еде как к фастфуду, ошибочно считая, что в нее добавляют консерванты и искусственные добавки. В действительности блюда готовятся из тех же ингредиентов, что продаются в магазине, а их состав всегда прописывается на упаковке.
По ее мнению, супермаркеты и сервисы экспресс-доставки предлагают не только разнообразные рационы, над которыми трудилась огромная команда, а также делают линейки на любой вкус и кошелек. Кроме того, компании, занимающиеся производством готовой еды, тщательно следят не только за процессом разработки и приготовления блюд, но и за их упаковкой.
Специалист отметила, что с целью удовлетворения запросов каждого клиента крупные компании предлагают широкий выбор завтраков, обедов, ужинов и даже перекусов.