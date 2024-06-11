Эксперт Лемешева развеяла мифы о готовой еде в супермаркетах

Люди раньше чаще заказывали готовую еду из ресторанов, теперь же пользователи все больше покупают блюда из кулинарии супермаркетов и сервисов готовых рационов. Тем не менее мифов вокруг готовой еды существует множество. Специалист сервиса экспресс-доставки «Перекрестка» Юлия Лемешева развеяла их. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, стоимость готовой еды не превышает стоимость всех продуктов, затраченных на приготовление этого блюда. Кроме того, при приобретении таких блюд экономится и время их приготовления, и время, потраченное на дорогу до супермаркета.

Эксперт добавила, что многие относятся к готовой еде как к фастфуду, ошибочно считая, что в нее добавляют консерванты и искусственные добавки. В действительности блюда готовятся из тех же ингредиентов, что продаются в магазине, а их состав всегда прописывается на упаковке.

По ее мнению, супермаркеты и сервисы экспресс-доставки предлагают не только разнообразные рационы, над которыми трудилась огромная команда, а также делают линейки на любой вкус и кошелек. Кроме того, компании, занимающиеся производством готовой еды, тщательно следят не только за процессом разработки и приготовления блюд, но и за их упаковкой.

Специалист отметила, что с целью удовлетворения запросов каждого клиента крупные компании предлагают широкий выбор завтраков, обедов, ужинов и даже перекусов.