Эксперт Лялина назвала альтернативу утке и гусю на новогоднем столе

Многие любят встречать Новый год с запеченной уткой на столе. Тем не менее мясо данной птицы одно из наиболее жирных. Эксперт Ирина Лялина рассказала, чем его можно заменить в праздничном меню. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, при выборе утятины или гусятины лучше отдать выбор второму, поскольку у него плотное мясо, которое содержит большое количество протеина с основным составом аминокислот.

Эксперт добавила, что после правильного приготовления гусятина будет напоминать мясо индейки.

По ее мнению, при выборе утятины следует снять с нее кожу, удалить вредный жир и начинить фруктами или кашей.