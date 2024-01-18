Эксперт Лопатина прокомментировала прогноз по увеличению безработицы и снижению дефицита кадров в РФ

Аналитики считают, что рост уровня безработицы в этом году. По словам эксперта Марины Лопатиной, в нашей стране проблему дефицита кадров можно смягчить посредством трудовой миграции. Об этом сообщают « Известия ».

Она отметила, что дефицит кадров является последствием демографических ситуаций. Так, сегодня приток в численность населения в трудоспособном возрасте меньше, чем отток.

По мнению эксперта, увеличение пенсионного возраста только отчасти поспособствовало решению проблемы.

Она подчеркнула, что ни в одном государстве этот уровень никогда не будет на нуле.