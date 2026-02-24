Эксперт напомнила о строгих правилах помещения в психиатрическую клинику без согласия

Вопрос о помещении человека в психиатрический стационар без его согласия регулируется жесткими законодательными нормами. Об этом в комментарии « Газете.Ru » сообщила адвокат и медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Макка Салигова.

По ее словам, недобровольная госпитализация рассматривается исключительно как крайняя мера и применяется строго в соответствии с положениями закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Юрист пояснила, что направление пациента в стационар без его согласия допускается только по решению врача-психиатра либо суда. Обязательным условием является невозможность проведения обследования или лечения вне стационара, а также наличие тяжелого психического расстройства.

Ссылаясь на статью 29 профильного закона, Салигова отметила, что основанием для такого решения может быть непосредственная опасность человека для себя или окружающих, включая попытки суицида или агрессивные действия. В подобных случаях решение вправе принять врач-психиатр.

Кроме того, помещение в стационар возможно при беспомощности пациента, когда он не способен самостоятельно обеспечивать базовые жизненные потребности — в этом случае решение принимает суд. Еще одним основанием является риск существенного вреда здоровью при отсутствии лечения, например при тяжелой депрессии или остром психозе. Такое решение также относится к компетенции суда.

Эксперт подчеркнула, что одного обращения родственников или соседей недостаточно для госпитализации. Медицинская бригада обязана лично осмотреть человека и установить наличие критериев, предусмотренных законом. Только после их подтверждения возможно помещение в стационар.

После недобровольной госпитализации в течение 48 часов пациента должна осмотреть комиссия врачей-психиатров, которая подтверждает либо отменяет принятое решение. Затем в течение суток медицинская организация уведомляет суд. В пятидневный срок судья с участием прокурора, представителя стационара и самого пациента, если это возможно, рассматривает вопрос о законности госпитализации в закрытом заседании, проходящем в медицинском учреждении.

Пациент сохраняет право на юридическую помощь, подачу жалоб и обжалование судебных решений.

Как подчеркнула Салигова, недобровольная госпитализация предназначена для защиты жизни и здоровья самого человека и окружающих в период острого психического расстройства и применяется только при наличии установленных законом оснований.

