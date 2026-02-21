Эксперт назвал способы оспорить завышенные начисления за ЖКУ

При резком росте платы за жилищно-коммунальные услуги россиянам следует потребовать подробный расчет начислений и проверить состояние счетчиков. Об этом сообщил РИА Новости эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пояснив порядок действий в подобных ситуациях.

По словам специалиста, первым шагом должна стать детализация квитанции. Запрос можно направить в управляющую компанию, в том числе через сервис «Госуслуги.Дом», чтобы получить расшифровку по каждой строке платежного документа.

Далее необходимо сверить показания индивидуальных приборов учета, особенно счетчиков холодной воды, и убедиться, что срок их поверки не истек. Если межповерочный интервал завершен, начисления производятся по нормативу, который зачастую выше фактического потребления. Аналогичная ситуация возможна при несвоевременной передаче показаний.

Эксперт также рекомендует внимательно проверять новые или незнакомые строки в квитанции. Все услуги должны быть предусмотрены договором управления многоквартирным домом и утверждены жильцами. Если начисления вызывают сомнения, стоит обратиться в жилищную инспекцию. При выявлении серьезных нарушений возможно обращение в прокуратуру.

Бондарь напомнил, что постановление правительства РФ №354 дает право требовать перерасчет при ошибках или ненадлежащем качестве услуг — например, при холодных батареях зимой или перебоях с водой.

Если же начисления признаны корректными, но расходы стали чрезмерными для бюджета семьи, можно оформить жилищную субсидию через органы соцзащиты или МФЦ.

