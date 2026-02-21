В России закрепили право семейных студентов на совместное проживание

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий приоритетное предоставление отдельных жилых помещений в общежитиях студентам, состоящим в браке или воспитывающим детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятые нормы закрепляют преимущественное право так называемых студенческих семей на получение изолированного жилья в общежитиях. При этом члены семьи обучающегося смогут проживать вместе с ним.

Кроме того, образовательные организации высшего образования обязаны обеспечить открытый доступ к сведениям о количестве помещений, предназначенных для совместного проживания студентов и их семей. Такая информация должна быть прозрачной и доступной для ознакомления.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее отмечал, что жилищный вопрос остается одним из наиболее острых для студентов, особенно для тех, кто создает семью в период обучения. По его оценке, новые положения закона направлены на создание условий, позволяющих молодым семьям не разлучаться во время учебы.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в РАНХиГС раздали брошюры с перепутанными цветами российского флага.