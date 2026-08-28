Эксперт назвала страны, куда россиянам осенью лучше не ехать

Россиянам, планирующим поездки осенью, стоит учитывать повышенный риск неблагоприятных погодных и климатических явлений в ряде стран. Об этом « 78.ру » сообщает со ссылкой на эксперта туриндустрии Наталью Ансталь.

По ее словам, во Вьетнаме сохраняется высокий риск муссонов. В центральных районах страны, включая Дананг и Хойан, с сентября по ноябрь возможны тайфуны. Нячанг также может оказаться под влиянием стихии, но, как отметила Ансталь, в меньшей степени.

Эксперт также упомянула Непал, где в сентябре начинается сезон дождей, а среди других направлений, где туристам стоит учитывать природные риски, назвала Бразилию, Филиппины и Мальдивы.

В качестве альтернатив Ансталь перечислила страны, где вероятность столкнуться с подобными природными явлениями оценивается ниже. Среди популярных у российских туристов направлений она назвала Турцию, Египет, Таиланд и Шри-Ланку.