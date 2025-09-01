Эксперт назвала условия спасения Наговициной

Эвакуировать российскую альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы в Киргизии, могли бы 10 акклиматизированных мужчин и вертолет. Таким мнением в соцсетях поделилась член Федерации альпинизма России Анна Пиунова.

По ее словам, для такой спасательной операции потребовались бы значительные финансовые средства и поддержка друзей в организации.

«Сразу после срыва ее можно было убедить сползти до обелиска (участок на высоте 7 тыс. метров. — Прим. «Подмосковья сегодня») и оставить там ждать спасателей», — отметила эксперт.

Она также рассказала о случае с российским альпинистом Николаем Тотмяниным, который успешно пережидал в этом месте непогоду на протяжении 11 дней.

По словам Пиуновой, там, где находится Наговицина, расположена большая мульда, которая защищает от ветра и имеет достаточно ровную площадку. Она подчеркнула, что в теории на ней мог бы приземлиться вертолет.

Ключевым условием для успеха такой операции Пиунова назвала немедленное привлечение пилотов, имеющих уникальный опыт полетов на высоте около 7 тыс. метров. Без этого даже теоретическая возможность эвакуации воздушным судном была крайне затруднена.

Говоря о причинах произошедшего с Наговициной, альпинистка указала на то, что из четверых восходителей нормальный темп движения сохранял лишь немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд.

Она выразила мнение, что россиянке и итальянцу Луке Синегилья, который пытался ее спасти, но погиб, не следовало совершать восхождение с неопытным гидом. Специалист подчеркнула важность выбора маршрутов в соответствии с собственными силами, а не с амбициями, а также необходимость обеспечения надежной страховки на всех этапах подъема.

Ранее известная телеведущая и блогер Виктория Боня заявила о готовности организовать доставку помощи Наталье Наговициной с помощью дрона.