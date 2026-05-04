Эксперт объяснил, как правильно поставить забор в СНТ и избежать суда

С наступлением теплого сезона владельцы участков в СНТ традиционно берутся за обустройство территории, и одним из самых острых вопросов становится возведение ограждений. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с REGIONS детально разобрал, почему ставка на глухой высокий забор может выйти боком и как правильно согласовать границы с соседями, чтобы избежать судебных разбирательств.

По словам специалиста, главный нормативный ориентир для садоводов — свод правил СП 53.13330.2019. Документ недвусмысленно предписывает, что ограждение между смежными наделами обязано быть сетчатым или решетчатым и беспрепятственно пропускать солнечный свет. Допустимый диапазон высоты — от 1,2 до 1,8 метра.

Смысл этих требований, как пояснил Бондарь, лежит на поверхности: сплошная стена неминуемо отбрасывает тень на соседние грядки и перекрывает естественную циркуляцию воздуха. Если же конфликт дойдет до суда, то экспертиза, скорее всего, встанет на сторону пострадавшего огородника, доказав, что массивное сооружение вредит посадкам на протяжении большей части дня.

Согласование важнее стройки

Прежде чем рыть ямы под столбы, эксперт советует изучить устав конкретного садоводческого объединения — там нередко прописаны дополнительные требования к цвету, материалам и высоте конструкций. Не менее важно свериться с кадастровыми документами, чтобы ограждение встало точно по меже, иначе постройку признают самовольной.

Когда бумажная часть улажена, наступает самый ответственный этап — диалог с владельцем соседнего участка. Бондарь рекомендует не ограничиваться устной договоренностью, а обязательно зафиксировать ее на бумаге. В соглашении стоит указать паспортные данные обеих сторон, номера наделов, точные параметры будущего забора (включая высоту не выше 1,8 метра), цвет и материал, а отдельной строкой прописать отсутствие взаимных претензий.

Следующий шаг — обращение в правление СНТ с заявлением и копией соседского соглашения. Положительное решение товарищества оформляется выпиской из протокола. Имея на руках оба документа — одобрение правления и письменное согласие соседа, — можно приступать к работам. Если в процессе захочется что-то поменять, всю процедуру придется проходить заново.

Чем рискует нарушитель

Пренебрежение любым из перечисленных этапов способно обернуться судебным иском. По требованию соседа или самого правления суд вправе обязать владельца снести или переделать ограждение за собственный счет. Кроме того, глухая стена порой вступает в конфликт с противопожарными нормами, особенно когда расстояние до жилой постройки оказывается меньше трех метров. Эксперт призвал заранее подходить к установке забора ответственно и не доводить ситуацию до разбирательств.