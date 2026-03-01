Эксперт объяснила, как выбрать качественный протеиновый батончик

Маркировка «фитнес» или «протеиновый» не гарантирует пользу продукта. При выборе батончиков важно внимательно изучать состав и избегать ингредиентов, которые могут свести пользу к минимуму. Об этом « Газете.Ru » сообщила профессиональный кондитер, основатель кондитерского дома Romanova Марина Романова.

По ее словам, один из спорных компонентов — концентрат сывороточного белка. В отличие от изолята, он содержит больше жиров и углеводов и может не подойти людям с непереносимостью лактозы.

Эксперт также советует обращать внимание на изомальтоолигосахарид (ИМО). Несмотря на позиционирование как заменителя сахара, он способен вызывать вздутие и не рекомендован людям с нарушениями пищеварения.

Под названием «эквивалент какао-масла лауринового типа» часто скрывается пальмовое масло с высоким содержанием насыщенных жиров. Кроме того, в составе нежелательны трансжиры, которые могут обозначаться как «частично гидрогенизированные жиры».

С осторожностью стоит относиться и к искусственным подсластителям, а также сиропу агавы и кукурузному сиропу, содержащим большое количество фруктозы.

Качественный батончик, по словам специалиста, должен содержать изолят белка, сложные углеводы, натуральные жиры, орехи и семена. Главный критерий — прозрачный состав и разумный баланс ингредиентов.

Ранее сообщалось, что протоиерей Первозванский рассказал, попадают ли кошки в рай.