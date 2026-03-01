Протоиерей Первозванский рассказал, попадают ли кошки в рай

В преддверии Дня кошек представитель Русской православной церкви напомнил о христианском взгляде на природу животных и предостерег от приписывания им человеческих и божественных свойств. По его словам, любовь к питомцам важна, однако церковное учение не наделяет их бессмертной душой.

В России 1 марта отмечают День кошек. Накануне этой даты клирик московского храма Храм Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский в беседе с ТАСС высказался о месте домашних животных в христианской традиции.

Священнослужитель подчеркнул, что, согласно церковному пониманию, животные не обладают бессмертной душой. После смерти, отметил он, они не продолжают существование в ином мире, поскольку относятся к временной, сотворенной природе. При этом он назвал животных добрыми и способными приносить человеку поддержку и радость, добавив, что проявлять заботу и любовь к ним следует при жизни.

По словам протоиерея, активное обсуждение «прав» и особого духовного статуса животных получило распространение сравнительно недавно — в последние десятилетия. Он связал это с тенденцией переносить человеческие отношения на окружающий мир. Такая позиция, по его мнению, противоречит христианскому мировоззрению, которое не отождествляет творение с Творцом и не рассматривает весь мир как божественную сущность.

Священник также напомнил, что в Священном Писании говорится о блаженстве тех, кто проявляет милосердие к животным. Это, пояснил он, означает призыв к состраданию и ответственному отношению. Однако с точки зрения христианства животные остаются частью материального мира и могут использоваться человеком для хозяйственных и иных практических целей.

