Новый поворот: анализ фото пропавших Усольцевых сузил круг версий исчезновения в Сибири

Психолог и профайлер Михаил Дементьев в беседе с РЕН ТВ поделился мыслями о загадочной пропаже семьи Усольцевых, которых безуспешно ищут в заснеженной тайге с 28 сентября. Он предположил, какие отношения могли царить в доме родственников, и насколько вероятно, что исчезновению поспособствовали ссоры.

Поиски семьи Усольцевых в окрестностях Красноярска, длящиеся уже полтора месяца, поставили перед спасателями и следователями практически неразрешимую задачу. Сергей Усольцев, его жена Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака породы корги по кличке Лада отправились в поход к горе Буратинка 28 сентября и бесследно исчезли. Несмотря на масштабные поиски с применением вертолетов, беспилотников с тепловизорами и прочесывание местности группами спасателей, не обнаружено ни самих людей, ни тел, ни даже следов их пребывания на маршруте.

Одну из популярных в обществе версий удалось опровергнуть с помощью психологического анализа. Люди предполагали, что в семье были конфликты. Эксперт-профайлер Михаил Дементьев, изучив фотографии из социальных сетей семьи, отметил признаки искренней привязанности.

«Обнимает не формально, а вот так вот, под грудь, под подмышку, это прямо очень интимно. Если бы это было формально, было бы где-то ниже скорее всего. Линию такую, что видно, что он как-то с ней несчастлив, я бы не стал раскачивать. Губы вытягивает, то есть это, например, не просто формальное: на тебе мои губы, а есть с его стороны тоже вектор движения», — оценил психолог.

Активно обсуждаются еще две версии. Первая — несчастный случай. В день выхода семьи аномально теплая погода (+30°C), застающая туристов в шортах, резко сменилась снежной бурей с ночными заморозками ниже -10°C. Опытный турист Сергей Усольцев, вопреки своим навыкам, мог недооценить прогноз, что в условиях тайги с маленьким ребенком и собакой стало бы роковой ошибкой.

Вторая версия — инсценировка исчезновения для побега за границу. В ее пользу говорят бизнес-проблемы Усольцева, связанные с отчетностью по грантам, и последний сигнал его телефона в стороне, противоположной от заявленного маршрута.

Однако следствие называет приоритетной версию о несчастном случае, отмечая, что «социально-сдерживающие факторы» и наличие долгов, которые могли бы мотивировать побег, не найдены. С каждым днем, по мере увеличения снежного покрова, шансы найти ответы тают, оставляя одну из самых загадочных тайн сибирской тайги нераскрытой.

