Эксперт Пивень дал оценку популярности внесудебного банкротства
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В нашей стране в течение двух недель ноября начата процедура внесудебного банкротства в отношении почти 540 человек. По словам эксперта Валерия Пивня, развитие института персонального банкротства закономерно, поскольку его применение набирает популярность. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что общая задолженность составляет почти 40% доходов.
По мнению эксперта, данный показатель не является сам по себе критически большим. Однако ситуацию усложняет то, что в нашей стране большой объем доходов уходит на товары первой необходимости, именно это делает уровень нагрузки ощутимым.