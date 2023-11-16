Эксперт Пивень дал оценку популярности внесудебного банкротства

В нашей стране в течение двух недель ноября начата процедура внесудебного банкротства в отношении почти 540 человек. По словам эксперта Валерия Пивня, развитие института персонального банкротства закономерно, поскольку его применение набирает популярность. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что общая задолженность составляет почти 40% доходов.

По мнению эксперта, данный показатель не является сам по себе критически большим. Однако ситуацию усложняет то, что в нашей стране большой объем доходов уходит на товары первой необходимости, именно это делает уровень нагрузки ощутимым.