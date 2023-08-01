Эксперт по гаджетам Корнейчук назвал способы спасти телефон от перегрева летом

Жара отрицательно влияет на работоспособность смартфонов. Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук перечислил способы недопущения перегрева мобильного телефона летом. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, имеющиеся в каждом смартфоне спецмеханизмы снижают работу микрочипов в них при сильном нагревании.

Эксперт добавил, что у всех микрочипов имеется различный температурный режим работы — от 90 градусов и до более ста. При этом в России смартфон не может иметь температуру более ста градусов.

По словам Корнейчука, для того, чтобы избежать перегрева следует удалить неиспользуемые приложения в телефоне, ввести запрет на работу в фоновом режиме, не подвергать смартфон воздействию солнечных лучей.