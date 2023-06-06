Эксперт по недвижимости Левченко перечислила правила выбора загородного дома

Жить за городом мечтают многие люди. Однако во избежание разочарований в части выбора дома стоит подойти грамотно. Эксперт по недвижимости Милана Левченко рассказала о правилах выбора загородной недвижимости. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что в первую очередь необходимо выбрать тип недвижимости – коттедж или таунхаус.

Левченко пояснила, что преимущества проживания в таухаусе в том, что здесь существует отдельный вход в каждую часть здания, к нему прилегает земельный участок и невысокие коммунальные платежи. Однако стоит учесть, что соседи будут прямо за стеной, земельный участок полагается небольших размеров, а при желании сделать перепланировку необходимо учитывать мнение соседей.

Эксперт добавила, что при желании приобрести коттедж земельный участок может быть любой площади, соседи далеко, при выполнении любых работ согласование не нужно. Тем не менее при самостоятельном строительстве стоимость будет высокой, а также все системы коммуникации придется обслуживать самим.

Она подчеркнула, что в обоих случаях следует дать оценку и иным факторам, а именно расстояние от остановок общественного транспорта, инфраструктура, наличие систем коммуникаций.