Эксперт по недвижимости Левченко перечислила способы правильного оформления предоплаты за квартиру

Эксперт по недвижимости Милана Левченко назвала методы оформления предоплаты за квартиру. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, прежде всего необходимо понять разницу между авансом и задатком. В первом случае это предоплата, предоставляемая покупателем квартиры в соответствии с заключенными между сторонами договором купли-продажи, а во втором – конкретная сумма денег, которую лицо, выступающее в качестве покупателя, передает продавцу квартиры, подтверждая заключение договора и демонстрируя собственную готовность выполнять финансовые обязательства.

Эксперт добавила, что задаток обеспечивает защиту двух сторон договора купли-продажи.

Она уточнила, что перед внесением задатка или аванса следует заключить предварительный договор купли-продажи, в котором указаны все обязательства обеих сторон.

По словам Левченко, идеальным вариантом поведения станет определение с более подходящим вариантом предварительной оплаты квартиры с целью устранения неприятных ситуаций.