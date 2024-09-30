Эксперт по туризму Гажиенко перечислил лучшие зарубежные направления для отдыха в октябре

Октябрь является идеальным временем для путешествий, когда жара лета начинает отступать, а туристический сезон еще в самом разгаре. Эксперт по туризму Тариел Гажиенко рассказал о лучших направлениях для отдыха в этот период. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, прежде всего следует обратить внимание на Турцию, однако в этой стране лучше выбирать курорты Средиземноморья, где вплоть до середины октября сохраняется хорошая погода.

Эксперт отметил, что можно рассмотреть для путешествия остров Маргарита в Венесуэле. Погода там в октябре идеальна, температура редко опускается ниже +30 °C, а вода в океане прогревается до 28–29 °C. Кроме того, востребованным направлением остается Куба, где в этот период проходит множество мероприятий, включая международные фестивали джаза и кино, что делает отдых особенно насыщенным и интересным. Также в ОАЭ в середине осени начинается высокий сезон.

По его мнению, традиционно входит в список наиболее популярных туристических направлений входит Египет. В октябре в стране весьма комфортные условия для посещения пирамид и прочих достопримечательностей.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, в какие азиатские страны можно отправиться на отдых в осенний сезон.